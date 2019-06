NTM-Arena lädt zum Ausklang

Mannheim.„Der Worte sind genug gewechselt“ – Goethes Spruch wäre auch ein passendes Motto für Schill-Out, die Musikreihe der Mannheimer Schillertage. In der NTM-Arena präsentiert das Nationaltheater nämlich als Gegengewicht zu den textlastigen Aufführungen des Festivals jeden Abend jeweils um 20 Uhr ein Konzertprogramm. Und das bei freiem Eintritt.

Melancholischen Ambient-Pop bringt am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr die Band Marton Harvest aus Köln/Düsseldorf nach Mannheim. Das Quartett nutzt vor allem die Klangmöglichkeiten von Synthesizern, die sie mit sentimentalem Gesang verbindet.

Gitarrenlastigen Indiepop verspricht Ilgen-Nur, die am Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, in der NTM-Arena zu Gast ist. Die gebürtige Stuttgarterin, die kürzlich erst ihre Debüt-EP veröffentlicht hat, gilt als aufsteigender Stern in der deutschen Popszene. „Traurige Songs über das Erwachsenwerden“, so bezeichnet sie ihre Musik.

Grenzgänger aus Brasilien

Musik ohne Grenzen bieten Liniker e Os Caramelows (Samstag, 29. Juni, 20 Uhr) aus Brasilien: Ethno-Pop, Punk, Metal und Soul fließen in der sinnlichen, bunt schillernden Stilmixtur der Band zusammen, deren Frontfrau mit Lippenstift und Schnurrbart ein lustvoll irritierendes Spiel mit Geschlechterrollen treibt.

Nicht minder vielschichtig: Madsiusovanda, die am Sonntag, 30. Juni, 20 Uhr, zum Festivalabschluss auftreten. Zwei Freundinnen aus Köln und München, die Art-Pop mit Jazz-Anklängen und hypnotischen Grooves vereinen. gespi

