Nuhr erheitert Ludwigshafen

Ludwigshafen.Dieter Nuhr ist redegewandt und kreativ. Der intellektuelle Spaßvogel provoziert auch mal gerne. In seinen Shows verschwimmt die Grenze zwischen Comedy und Kabarett. Nuhr präsentiert am Freitag, 9. März, 20 Uhr, in der Ludwigshafener Eberthalle sein neues Programm „Nuhr hier, nur heute.“

Die Tickets im Vorverkauf sind fast ausverkauft. Ab 19 Uhr können Fans der gepflegten Unterhaltung an der Abendkasse zuschlagen. Sicher ist: Der Kabarettist, Komiker, Autor und Moderator witzelt eloquent über das Weltgeschehen und die menschliche Psyche. Ideologen, Populisten und sonstige Heilsprediger sollten sich darauf gefasst machen, ordentlich von von dem intelligenten und vielseitigen Denker auf die Schippe genommen zu werden. moe

Info: Freitag, 9. März, 20 Uhr, Eberthalle, Ludwigshafen. Abendkasse: Karten von 30 bis 35 Euro.