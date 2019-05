Nummer D-503 verzweifelt

Mannheim.Am Ende unterzieht sich der Raketenbauer mit der Nummer D-503 einer Gehirnoperation. Er erträgt es nicht, dass seine Utopie von dem Staat, in dem er lebt, von dem er überzeugt ist, nicht obwohl, sondern weil der seine Bürger einzäunt, bis auf eine Stunde am Tag kontrolliert, in dem alles mathematisch durchorganisiert und geplant ist, nicht die perfekte Lebensform ist. Sondern dass es noch ein anderes Leben gibt, ein freies Leben, das aus einer anderen Zeit stammt und von dem ihm eine Frau, in die er sich schließlich verliebt, erzählt.

„Wir“ heißt der Roman des russischen Autoren Jewgenij Samjatin; geschrieben hat er ihn 1920, lange bevor Huxley, Bradbury oder Orwell mit ihren düsteren Zukunftsvisionen berühmt wurden. Roscha A. Säidow, derzeit Artist-in-Residence am Puppentheater Magdeburg, bringt den vergessenen Klassiker der Science-Fiction-Literatur als musikalische Mischung aus Schauspiel und Figurentheater auf die Bühne des Studio Werkhaus in Mannheim. Die Premiere am Freitag, 24. Mai, ist allerdings ausverkauft.

Verbotenes Buch

„Samjatin war überzeugter russischer Revolutionär – bis zur Oktoberrevolution 1917. Da hat er beschlossen, nicht mehr mitzumachen“, erzählt Dramaturg Sascha Hargesheimer. Samjatins Befürchtungen, wohin sich sein Land entwickeln werde, hat Samjatin in „Wir“ verarbeitet. Das Buch wird daraufhin verboten, über Umwege, so Hargesheimer, gelangt es außer Landes und erscheint 1924 in englischer, französischer und tschechischer Übersetzung.

In der Mannheimer Inszenierung von „Wir“ steht der Raketenbauer im Mittelpunkt. Der berichtet monologartig zunächst begeistert von seinem Staat, wie gut er es findet, dass es Gefühle wie Liebe und Leidenschaft nicht gibt, dass der Tag getaktet ist, die Wohnungen gläsern, damit nichts verborgen bleibt. Dann kommt die Nummer I-330, sie erzählt ihm, wie es früher einmal war, sie bringt ihn zu einem alten Haus, spielt ihm Musik vor, und die Überzeugungen des Raketenbauers geraten ins Wanken. Plötzlich weiß er nicht mehr, ob er „seinem“ System noch trauen kann.

„Hauptthema unserer Inszenierung ist die Dokumentation eines Menschen, der den Boden unter den Füßen verliert. Da ist jemand komplett glücklich in seiner Utopie, und dann soll das alles gar nicht wahr sein“, so Dramaturg Hargesheimer. Die Bühne ist nahezu leer, und es spielen auch nur zwei Personen mit: der Raketenbauer und die mysteriöse Nummer I-330. sba

