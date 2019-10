Nur das Beste für den Liebling

Mannheim.Es ist wieder soweit. Nach der gelungenen Premiere der „Mein Hund“-Messe startet am Samstag, 26. Oktober, die Zweitauflage wieder in der bekannten Maimarkthalle. Im letzten Jahr kamen zur zweitägigen Veranstaltung Tausende von Hundefreunden mit ihren Vierbeinern, um Gleichgesinnte zu treffen.

Talente im Wettbewerb

Die Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung hat sich für dieses Jahr wieder etwas ganz Besonderes für die „Mein Hund“-Veranstaltung ausgedacht. Erstmals in Mannheim findet der neue Mitmachwettbewerb „DogRecord“ statt. Jeder Hund kann teilnehmen, wenn er ein besonderes Talent beherrscht. Kann er zum Beispiel Wäsche abnehmen, Knoten öffnen, Becher stapeln, Leckerchen auf Kopf oder Nase balancieren, mit einem Glas Wasser auf dem Rücken laufen, Gegenstände in einen Korb sammeln, Basketball spielen, mit den Pfoten etwas auffangen, Bälle jeweils in verschiedene Becher füllen?

Wer etwas besonderes kann, darf sich kostenlos vor Ort anmelden. Die Requisiten für den Wettbewerb bringt jeder Teilnehmer selbst mit. In der jeweiligen Disziplin werden nächstes Jahr alle Teilnehmer, die bei den „Mein Hund“-Veranstaltungen mitgemacht haben, eingeladen, um ihren „Record“ zu verteidigen. Wer wird Deutscher Meister in den verschiedenen Wettbewerben oder sogar DogRecord World Champion? Die Filmhundeschule freut sich auf viele Hundetalente in Mannheim.

An den Verkaufsständen ist die Vielfalt der Produkte riesig. Zum Beispiel Hundebetten. In den verschiedensten Ausführungen werden sie angeboten. Ob groß, klein, Stoffmuster oder Spezialanfertigungen – für diejenigen, die ihren Liebling gern verwöhnen, bleiben keine Wünsche offen. Auch Halsbänder und Leinen – ob verspielt oder schlicht – können Besucher dort finden.

Wenn es darum geht, den treuesten Menschenfreund vor der Witterung zu schützen, können Maßanfertigungen von Funktions- und Allwetterkleidung für Hunde von Vorteil sein. Auch hier werden Hundefreunde fündig. Auch Warn- und Leuchtwesten – etwa für Spaziergänge im Dunkeln oder für die Jagd – können für den Vierbeiner nach Maß angepasst werden. Dazu gibt es auch eine Modenschau im Rahmenprogramm. Eine kompetente Beratung gibt es obendrauf. Eigens aus Österreich kommt auch ein Hundefotograf. Vor Ort können die Vierbeiner abgelichtet und die schönsten Fotos können gleich mitgenommen werden. Es gibt viel zu entdecken auf der „Mein Hund“ in Mannheim.

Den eigenen Hund dürfen Besitzer natürlich mitbringen. Ein gültiger Impfausweis ist aber Pflicht. jor

