Nur Liebe im Kopf

Mannheim.Diese Schauspieler: Viele schreiben, manche singen, einer wurde US-Präsident. Für Gustav Peter Wöhler wurde die Musik zum zweiten Karrierestandbein. Am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, steht er mit seiner Band auf der Bühne des Mannheimer Capitols.

Unter dem Motto „Love Is the Drug“ interpretiert Wöhler ausschließlich Lieder, die sich um Liebe drehen. Davon gibt es ja nun wirklich genug. Der singende Schauspieler hat sich aber sein Repertoire mit Bedacht und Geschmack zusammengestellt. Er erzählt vom Aufkeimen, Ausbrechen, Verstetigen und Verlöschen der Liebe.

Im Programm finden sich Titel von Rio Reiser („Für immer und dich“), David Bowie („Life On Mars“) und Alan Parsons Project („Eye In The Sky“) – ganz schön turbulent dieser Stilmix. Ebenso turbulent wie die Stimmungslage, wenn Flugzeuge im Bauch umherkreisen. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020