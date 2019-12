„Ohrwürmer, die jeder kennt“

Mannheim. Als im März 1875 an der Pariser Opéra-Comique die Premiere von Bizets Oper „Carmen“ aufgeführt wird, ist die Reaktion des Publikums zurückhaltend bis ablehnend. Zu radikal bricht sie mit den Seh- und Hörgewohnheiten des Publikums. Wenig später stirbt der Komponist, er ist erst 36 Jahre alt. Vom Welterfolg, zu dem sich seine „Carmen“ wenig später entwickelt, erlebt er nichts mehr.

Mannheim.„Bizets Carmen ist ein fantastisches Stück. Von der ersten Sekunde an entwickelt es einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann“, sagt Cordula Demattio, die seit der Spielzeit 2019/20 Leitende Dramaturgin am Mannheimer Nationaltheater ist. Ihr neuestes Projekt heißt „Carmen“, am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr hat das von der gebürtigen Koreanerin Yona Kim inszenierte Stück Premiere.

Es geht um Leidenschaft und Liebe und um einen Konflikt „zwischen zwei Welten“, wie Demattio es beschreibt. „Da gibt es die bürgerliche Welt, eine militärische Gesellschaft, in der Leute wie Leutnant Zuniga das Sagen haben. Und dann gibt es die Welt von Carmen und ihren ‘Kolleginnen‘ Frasquita und Mercédès, das Etablissement von Lillas Pastia, in dem diejenigen tätig sind, die eben nicht zur anerkannten Gesellschaft gehören – und doch von ihr gebraucht werden.“

Und dazu eine Musik, die einfach „großartig“ sei, so die Dramaturgin. „Gleich zu Beginn der Ouvertüre setzt sie auf einem ungeheuren Energieniveau ein und erhält diese Spannung über die gesamte Dauer der Oper, in der wirklich ein Ohrwurm den nächsten ablöst. Carmens Habanera, der Marsch der Toreros oder auch das Lied des Stierkämpfers Escamillo: Diese Melodien kennt jeder.“ Dieser „Show“-Musik stelle Bizet dann aber eine sehr innerliche und intime Musik gegenüber, zum Beispiel in Don Josés berühmter Blumen-Arie oder auch in der Musik von Micaela, der Frau, die José verlässt, um mit Carmen gehen zu können. „Carmen hat alles, was man sich von einer Oper nur wünschen kann.“

Weibliche Perspektive

Doch was ist das Neue an Yona Kims Blick auf „Carmen“? Bizets Werk gilt als die spanischste aller Opern und ist doch ein französisches Werk, von einem französischen Komponisten in französischer Sprache geschrieben, wie Demattio erklärt. „Um das spanische Element auf eine ganz direkte Art und Weise einzubringen, hat Yona Kim sich entschieden, die Texte, die in der Carmen zwischen den Arien und Musiknummern gesprochen werden, auf Spanisch sprechen zu lassen. So entsteht eine spannende Reibungsfläche.“ Es wurde eigens eine spanische Schauspielerin gecastet, die als Figur Lillas Pastia durch das gesamte Stück geführt wird. Dadurch, so Demattio, werde der Schauplatz sprachlich lebendig, ohne dass es folkloristisch werde. „Die gesamte Oper wird übertitelt, so dass man als Zuschauer alles verfolgen kann.“

Darüber hinaus erzählt Opernregisseurin Kim den Konflikt der vier zentralen Figuren Carmen, Don José, Micaela und Escamillo aus der Perspektive der Frauen. „Sie stellt Carmen und Micaela einander gegenüber, lässt sie sich immer und immer wieder begegnen, ihre Kämpfe austragen, ohne dabei in Gut und Böse zu unterscheiden. Beide Frauen haben ihre Wünsche, ihre Geschichte und ihre Ängste.“ Außerdem zieht sich die Figur Lillas Pastia, die in der Mannheimer Inszenierung eine Frau ist, durch den ganzen Abend. „So entstehen Konstellationen aus sehr starken Frauen. Es gibt also eine weibliche Perspektive auf Carmen.“

Info: Weitere Aufführungen im Dezember: 13., 20., 25., 28. Tickets ab 13 Euro unter Telefon 0621/1680 150.