Oktoberfest der „Fröhlich Pfalz“

Mannheim.„O’zapft is!“ heißt es bei der „Fröhlich Pfalz“. Der Karnevalsverein lädt wieder zum Oktoberfest ein. Das hat schon lange Tradition bei der „Fröhlich Pfalz“, war zunächst in verschiedenen Hotels. Jetzt wird am Samstag, 13. Oktober, 19 Uhr, erneut im schön dekorierten im St. Bernhard-Saal in der Eifelstraße in der Neckarstadt-Ost zünftig gefeiert. „Wir bieten Spaß, Tanz, Unterhaltung“, verspricht präsident Dietmar Beck. Dazu hat der Verein die Band „Die Kirchberger“ eingeladen, die als Stimmungsgarant bekannt und bewährt ist – ob es nun um aktuelle Poptitel oder bayerische Bierzelt-Hits geht. Ferner gibt es herzhafte Speisen vom Buffet, frisch gezapftes Bier sowie durchgehenden Barbetrieb. Tickets kosten inklusive Buffet und einem Begrüßungsgetränk 35 Euro.

Kartenbestellung über die Fahrschule Beck, Langer Schlag 93, Tel: 762 48 48 sowie über Email unter: ticketservice@froehlich-pfalz.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018