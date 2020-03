Olaf Schönborn stellt neue CD vor

Jazz mit französischem Esprit, also voller Eleganz und Leichtigkeit – das verspricht der Mannheimer Saxophonist Olaf Schönborn mit seiner neuen Band Triologie. Mit dem Akkordeonisten Vincenzo Carduccio und dem Gitarristen Bertrand Le Guilou interpretiert er Standards, Chansons und Evergreens in der Tradition des großen Sinti-Gitarristen Django Reinhardt. Musette-Walzer, Tango-Elemente und Latin-Rhythmen kommen bei dieser stets swingenden Musik aber auch zum Zuge. Und natürlich sorgt Schönborn mit seinem Blues-Klang für Expressivität. Am Montag, 9. März, 20 Uhr, stellen Schönborn & Co ihr Debüt-Album im Mannheimer Musikclub Ella & Louis vor. Karten (für 18 Euro plus Gebühren) erhältlich unter: www.ellalouis.de . gespi

