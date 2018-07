Oldtimer der Feuerwehr

Anzeige

Mannheim.Die Mannschaft saß noch auf offenen Sitzbänken, die Armaturen sind aus blankem Messing sowie die Schläuche, Strahlrohre und Leitern sichtbar außen am Fahrzeug angebracht: Ausgewählte historische Löschfahrzeuge und Drehleitern aus den 1920- und 1930-iger kommen auf ihrem Weg durch die Region am Donnerstag, 19. Juli von 10 bis 16 Uhr auf die Kapuzinerplanken nach Mannheim. Alle Fahrzeuge stammen aus der Anfangszeit der Automobilisierung bei den Feuerwehren. Die Fahrzeugbesatzungen werden passend zum jeweiligen Fahrzeugalter mit historischen Uniformen gekleidet sein und stehen den Besuchern für Fragen und mit fachkundigen Erklärungen jederzeit zur Verfügung. Acht Fahrzeuge waren ursprünglich in Baden-Württemberg im Einsatz. Ein Fahrzeug stammt aus Bayern und je einer aus Dänemark, Australien, Niederlanden und der Schweiz. pwr