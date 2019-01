Olympiasieger zu Gast in der SAP-Arena

Spektakuläre Sprünge und Einlagen sowie ein buntes Bühnenbild sind die Bausteine, aus denen Holiday on Ice gemacht ist. © red

Mannheim.Die erfolgreichste Eisrevue der Welt gastiert auch 2019 mit neuer Show in der SAP Arena. In jeder Show erfindet sich Holiday on Ice neu und bleibt sich dabei doch stets treu – und das seit mittlerweile 75 Jahren. Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Februar, finden mehrere Vorführungen statt. Höhepunkt wird das Gastspiel der beiden Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot am Freitag, 1. Februar, in der 19.30 Uhr-Vorstellung.

Das große Jubiläum von Holiday on Ice bietet Anlass, um seine außergewöhnliche Erfolgsstory in einer atemberaubenden Show auf dem Eis spektakulär zu inszenieren und einen Blick in die Zukunft zu werfen. In einer emotionsgeladenen Geschichte und mitreißenden Szenen nehmen bis zu 40 der besten Eiskunstläufer der Welt das Publikum mit auf die magische Reise einer international erfolgreichen Showproduktion und zelebrieren, was es bedeutet, für die Bühne und für Standing Ovations zu leben.

Aufwendiges Bühnenbild

Eine kunstvoll verhüllte Eisfläche, Musiker inmitten des Publikums, dann überraschend ein fulminanter Auftakt auf und hoch über dem Eis. Eindrucksvoll beginnt das Programm Showtime, opulent geht es auf dem Eis weiter: Das Publikum sieht, wie ein extravagant kostümierter Cast inklusive seinem Produzenten, dem Hauptcharakter der Show, eine rauschende After-Show-Party feiert.

Inmitten dieser stimmungsvollen Szene lässt der Produzent die farbenprächtigen Erinnerungen seines Cast Revue passieren und nimmt die Betrachter mit auf eine Reise durch die Erfolgsgeschichte. Das Publikum ist dabei, wenn die ersten Eiskunstläufer gecastet werden, geht mit auf Tournee rund um die Welt und begleitet die Showcrew durch fabelhafte Szenerien einer Erfolgsstory, mit allen Höhen und Tiefen. Die Besucher erleben große Auftritte, die Emotionen hinter den Kulissen und eine Liebesgeschichte zwischen dem Produzenten und seiner auserwählten Eisläuferin. Für das aufwendig gestaltete Bühnenbild projiziert die größte LED-Wand einer Live-Tour beeindruckende Bildszenerien, die das Publikum mit auf die Reise nehmen.

Tickets sind noch für alle Veranstaltungen erhältlich. Die Preise beginnen bei rund n 25 Euro. VIP-Tickets sind für 99 Euro zu haben. mics

