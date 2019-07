Open-Air-Kino in Frankenthal

Frankenthal.Das Frankenthaler Open-Air-Kino ist von Mittwoch, 24. Juli, bis zum 4. August mit zwölf Film-Abenden wieder in der historischen Erkenbert-Ruine im Stadtzentrum zu Gast – und feiert damit zugleich sein 20. Jubiläum. Einlass ist immer um 19.30 Uhr, ab 20 Uhr gibt es Live-Unterhaltung, gegen 21 Uhr beginnt das Filmprogramm auf der 60-Quadratmeter-Leinwand. Zum Start wird am 24. Juli ein „Brandneuer Überraschungsfilm“ gezeigt. Infos und Karten gibt unter lux-kinos.de. An der Tages- und Abendkasse kostet der Eintritt 10,50 Euro. mav

