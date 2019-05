Oper und Akteure der freien Szene

Mannheim.„Gestandene Recken der Oper und junge Sängerinnen“ verspricht Marco Misgaiski, Künstlerischer Produktionsleiter des Nationaltheaters: Zum dritten Mal bespielt, moderiert von Opernintendant Albrecht Puhlmann, das Nationaltheater die Kulturnetz-Bühne.

Am Samstag ab 16 Uhr wird es eine, so Misgaiski, „wundervolle Mischung“ von Musik aus den Heimatländern der Ensemblemitglieder geben – von zarten Liedern bis zu polnischem Hardrock. „Meine Seele ist ein Lied“, so das Motto. Und am Sonntag zur gleichen Zeit sind Opernmelodien von Bel Canto bis zur Deutschen Romantik vorgesehen. „Da machen wir volle Pulle beliebte Opernmelodien“, so Misgaiski.

Zudem bietet die Kulturnetz-Bühne einen, so deren Chef Peter Baltruschat, breiten Querschnitt durch die ganze freie Szene – von „Schatzkistl“ über das Rhein-Neckar-Theater bis zur Popakademie. Erstmals ist die Klapsmühl mit dem Dusche-Kabarettensemble dabei. Zudem kommen „alt bewährte Künstler und einige Neuentdeckungen“, so Melissa Meyer vom Kulturnetz, die auch „grandioses Sommerfeeling“ verspricht. Am Samstagabend spielt AudioDamn, ein Soul/Pop/Rock-Trio aus Mannheim, die es sogar schon in eine Sendung vom amerikanischen Fernsehsender NBC geschafft haben. pwr

