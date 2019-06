Opernklänge im Fürstenlager

Bensheim.Ein Opernpicknick im Park nach britischem Vorbild: Darauf dürfen sich Klassikfreunde am Samstag, 15. Juni, freuen. Dann steigt ab 20 Uhr im Fürstenlager im Stadtteil Auerbach das dritte „OpernAir“. Das Freiluft-Event schickt sich an, einer der kulturellen Höhepunkte des Jahres in Bensheim zu werden.

Auf die Besucher wartet ein musikalisches Sommervergnügen unter freiem Himmel mit einigen der schönsten und beliebtesten Opernmelodien – diesmal von Wagner bis Verdi und von Lortzing bis Tschaikowsky: Die Besucher können unter anderem Chören und Arien aus „Tannhäuser“, „Zar und Zimmermann“, „La Bohème“ und „Macbeth“ lauschen.

Über 120 Sänger und Musiker werden auf der großen Bühne stehen, die sich vor dem Herrenhaus befindet. Die Besucher können auf Decken oder Kissen auf der Wiese Platz nehmen und sich nicht nur von der Musik, sondern auch von der besonderen Atmosphäre des idyllischen Staatsparks verzaubern lassen.

Der Projektchor mit Sängern aus Bensheimer Konzertchören wird vom Collegium Musicum Bergstraße begleitet. Als Solisten konnten Julie Davis (Sopran), Reto Rosin (Tenor) und Tito You (Bariton) engagiert werden. Die musikalische Leitung haben Regionalkantor Gregor Knop und CMB-Dirigent Bart Berzonsky. Konrad Beikircher moderiert die Veranstaltung: Der Kabarettist ist großer Opernfan und hat zwei Opernführer geschrieben.

Die Besucher sind eingeladen, ihr eigenes Picknick mitbringen. Getränke werden vor Ort angeboten. Einlass auf das Veranstaltungsgelände ist ab 18 Uhr. cim

