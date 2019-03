Opernstar verzichtet auf Gage

mannheim.Mit Sonya Yoncheva tritt eine der gefragtesten Sopranistinnen der Welt in Mannheim auf. Am Sonntag, 31. März, 19 Uhr ist die Operndiva im Rosengarten zu hören. Auf dem Programm stehen Werke des französischen und italienischen Repertoires. Begleitet wird Yoncheva von den Mannheimer Philharmonikern unter Boian Videnoff. Das Orchester wird zwischen den Arien – wie üblich – Ouvertüren und Intermezzi spielen.

Eine Gage erhält die 1981 in Bulgarien geborene Opernsängerin nicht. Sie verzichtet freiwillig auf ein Honorar – zugunsten der Förderung junger Orchestermusiker.

Yonchevas Interpretationen von Händel über Mozart bis hin zu Tschaikowski und Puccini zählen zu den Besten weltweit; sie spielt ausschließlich in Titelrollen an den wichtigsten Opernhäusern etwa in New York und Mailand – und zeigt sich in diesem Jahr auch ein paar wenige Male auf deutschen Bühnen: in Berlin, München, Baden-Baden – und im Rosengarten mit den Mannheimer Philharmonikern.

Den ersten Teil der Operngala bestimmt das französische Repertoire mit Werken von Berlioz, Bizet, Massenet und Lecocq. Der zweite Schwerpunkt des Abends widmet sich dem italienischen Repertoire, der großen Sehnsucht der „Manon Lescaut“, Mimis tragischer Liebe zu Rodolfo aus Puccinis „La Bohème“ sowie aus „Madama Butterfly“ der Arie „Un bel vedremo“. sba

