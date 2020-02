Opulente Hommage an Frank Sinatra

Mannheim.Wie alle großen Stars war Frank Sinatra ein Mensch mit vielen Facetten. Ein grandioser Sänger und charismatischer Entertainer, aber auch ein Mann mit Schattenseiten. So wurden ihm etwa Kontakte ins kriminelle Milieu nachgesagt. Aber er hatte nun mal eine Jahrhundertstimme und Welthits wie „My Way“, „Strangers In The Night“ oder „New York New York“.

Das Musical „That’s Life“ zeigt am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten die Stationen seiner Karriere in Wort und Bild. Zusammengestellt wurde die Show von Erfolgsproduzent Oliver Forster („Falco – Das Musical“, „Beat It“). Drei Sänger teilen sich Sinatras Rolle (je nach Alter), natürlich werden auch Sammy Davis Jr. und Dean Martin verkörpert. Und es gibt eine 13-köpfige Band, die alle Hits live spielt. gespi

