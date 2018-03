Oratorium mit langer Tradition

Anzeige

Mannheim.Als Teil der Reihe „Alte Musik spezial“ ist an Karfreitag, 30. März, um 17 Uhr in der Mannheimer Christuskirche Carl Heinrich Grauns (1704-1759) Passionsoratorium „Der Tod Jesu“ zu hören.

Es singt das Solistenensemble Mannheim Vokal, ein Zusammenschluss studierter Sänger. Die Solisten sind Magdalene Harer und Nathalie Seelig (Sopran), Andreas Wagner (Tenor) sowie Martin Risch (Bass). Harer studierte in Detmold und Hannover und absolvierte das künstlerische Diplom sowie das Konzertexamen mit Auszeichnung. Sie hatte unter anderem schon Auftritte in Israel und den USA. Wagner ist lyrischer Tenor am Staatstheater Darmstadt. Auf historischen Instrumenten begleitet das Ensemble Concerto Mannheim die Sänger. Die darin vertretenen Musiker sind freiberufliche Spezialisten für Alte Musik.

Beide Formationen sind schon mehrmals in der Christuskirche zu hören gewesen. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor und Landeskantor Johannes Matthias Michel.