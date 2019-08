Orchesterklang aus starken Stimmen

Bensheim.Naturally 7 begeistern Stars wie Fans immer wieder mit ihrem ausgefallenen A-cappella-Gesang, der allein mit Stimmen ein ganzes Orchester auf die Bühne bringt. Am Donnerstag, 29. August, 20.30 Uhr, treten die sieben Sänger aus New York im Musiktheater Rex in Bensheim auf.

Quincy Jones, Herbie Hancock, Queen, Xavier Naidoo, Sarah Connor, Helene Fischer, Phil Collins, Diana Ross, Michael Bublé – und die Liste nimmt kein Ende. Mit all diesen Künstlern standen die Vokalathleten schon auf der Bühne oder im Studio und produzierten etliche Charterfolge. Dabei sind sie seit ihrer Gründung 1999 gefragt und gut im Geschäft. Auch ohne große Kollegen füllen Naturally 7 inzwischen Konzertsäle auf der ganzen Welt. „Vocal Play“ nennen sie dabei ihre Imitationen von Instrumenten wie Schlagzeug, Bass, Gitarren und Keyboards, die sich mit ausgefeiltem Gesang mischen. sdo

