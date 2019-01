Orgelkonzert in Mannheim

Mannheim.Am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr wird die Reihe der Orgelkonzerte mit internationalen Gästen an der Christuskirche Mannheim fortgesetzt. Zu Gast ist der Dommusikdirektor der Kathedrale in Chur, Schweiz, Andreas Jetter.

Jetter, der 1978 in Albstadt-Ebingen geboren wurde, studierte zunächst am Rachmaninow-Institut der Stadt Tambov in Russland Klavier, erst später begann seine kirchliche Laufbahn.

In seinem Mannheimer Konzert wird Jetter Werke der deutschen Spätromantik, Max Gulbins und Heinrich Reimann, mit Bach und Werken des Belgiers Joseph Jongen kombinieren. sba

