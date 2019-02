Orientalische Klänge im Pop-Sound

Mannheim.Türkischen Folk und psychedelischen Rock, dazu eine Prise Funk, bringen Altin Gün am Mittwoch, 20. Februar, 20 Uhr, in die Alte Feuerwache nach Mannheim. Die Gruppe orientiert sich am türkischen Pop-Sound der 1970er-Jahre.

Neben Traditionals, die die Musiker in ihrem Stil arrangieren, haben sie auch bekannte Lieder etwa von Selda, Baris Manço und Erkin Koray im Gepäck. Durch diese Nummern, ins Hier und Jetzt transportiert, entsteht ein frischer Sound, der zugleich tanzbar und eine respektvolle Verneigung vor den großen Vorbildern ist. sdo

Info: Mittwoch, 20. Februar, 20 Uhr, Alte Feuerwache, Mannheim; Tickets (13 Euro plus Gebühren) unter altefeuerwache.com

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.02.2019