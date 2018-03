Originaler Groove

Anzeige

Mannheim.Mit seiner Hauptband spielt er in den größten Konzerthallen weltweit, mit seiner „Hobby-Band“ kommt er in der 7er Club nach Mannheim: Wer Deep-Purple-Schlagzeuger Ian Paice mal in anderer Besetzung erleben möchte, hat dazu am Sonntag, 11. März, 20 Uhr, Gelegenheit. Das Programm: eine Best-of-Purple-Show. Unter 0621 /10 10 11 kostet ein Ticket 44,55 Euro plus Gebühren. sdo