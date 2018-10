Palazzo feiert 20. Geburtstag

Mannheim.Preisgekrönte Artisten und ein Vier-Gänge-Menü, das Sternekoch Harald Wohlfahrt mit seinem Team kreiert hat: In dieser Woche öffnet der Harald Wohlfahrt Palazzo bereits zum 20. Mal auf dem Europaplatz am Planetarium seinen Spiegelpalast. In einer außergewöhnlichen Inszenierung treffen dann die größten Publikumslieblinge der vergangenen 20 Jahre auf spektakuläre neue Attraktionen, wie die beiden Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann versichern. Unter anderem sorgt ein unter dem Zeltdach zentral platzierter Videowürfel für beste Sicht von allen Plätzen.

Harald Wohlfahrt tischt in dieser Saison Anis gebeizten Lachs auf Belugalinsen und Mango-Papaya-Chutney auf. Danach gibt es Garnelen und Jakobsmuscheln an einer Curry Sauce. Es folgt ein Duett der Barbarie-Ente auf Rahmwirsing, mit Kartoffelsoufflé, eingelegten Backpflaumen und glasierten Maronen an Portweinsauce.

Freunde der vegetarischen Küche können sich auf Ricotta-Tortellini freuen. Zum Dessert gibt es Pana Cotta an exotischem Fruchtsalat.

Unter dem Motto „The Power of Love – zu deutsch die Kraft der Liebe“ gibt es nach fünfjähriger Abstinenz ein Wiedersehen mit Publikumsliebling und Heinz-Erhardt-Imitator Kay Scheffel.

Im neuen Programm präsentieren außerdem Teufelsgeiger Stefan Krznaric, der magische Vogelflüsterer Jay Niemi, die poetische Sandmalerin Natalya Netselya, der spektakuläre Schlappseilartist Zhang Fan und das rasante Rollschuh-Duo Skating Flash berührende und atemberaubende Artistik.

Mit feurigen Rhythmen und viel Temperament heizen Paul Morocco und Marcial Heredia die Stimmung auf. Olé, Olé heißt ihre verrückte Flamenco-Comedy-Show, bei der sich Rhythmik, Tempo und Intensität mit Jonglage verbinden. Egal ob Pingpong-Bälle, Zitrusfrüchte oder Tennisschläger – bei den beiden durchgeknallten Alleskönnern bleibt nichts liegen. Blindes Vertrauen ist die Voraussetzung bei der Artistentruppe Groundflight, die mit waghalsigen Wurf- und Flugelementen von zwei gegenüberliegenden, drei Meter hohen Podesten in Sekundenschnelle die Herzen der Zuschauer erobern. Äquilibristik in seiner schönsten Form präsentiert Cai Yong aus China.

Für Palazzo-Pianisten Rick Coleman ist es das zehnte Engagement im Spiegelpalast. Fast genauso lange wie der König der Klavier-Balladen schmückt das Palazzo-Revue-Ensemble unter der Leitung von Rhiannah Kitching mit ausgefallenen Choreographien und extravaganten Kostümen die Show. mai

