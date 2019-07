Paradies für Motorrad-Fans

Mannheim.Am Freitag beginnen die Custombike Summer Days – eine Mischung aus Motorradmesse, Show-Event und Musik-Festival. Von 19. bis 21. Juli können die Besucher alles rund ums Motorrad kaufen, Probefahrten machen oder eine von zahlreichen Darbietungen anschauen.

Das Mannheimer Maimarktgelände ist schon seit längerer Zeit Bühne für internationale Großveranstaltungen im Zeichen von Musik und Motoren. Die günstige Lage zwischen Heidelberg und Mannheim und die gute Infrastruktur bieten einen ausgezeichneten Rahmen. Das Maimarktgelände bietet Parkraum, großzügige Messehallen und ein großes Freigelände.

Vor einem Jahr feierten die Custombike Summer Days Premiere in Mannheim. „Die lässige Mischung aus Motorradmesse, Custombike-Show und Musik-Festival sorgte bereits damals für ausgelassene Motorrad-Party-Stimmung“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Vielfältiges Angebot

„Wer mit dem Motorrad kommt, kann direkt aufs Gelände fahren, sein Motorrad dort parken und steht damit quasi schon im Zentrum der Veranstaltung“, schreiben die Veranstalter in ihrer Mitteilung. Dann gibt es zahlreiche Möglichkeiten. In der Maimarkthalle sind zahlreiche Motorräder ausgestellt, die neuesten Serienproduktionen können in Probefahrten auf Herz und Nieren getestet werden. Kunden können aber auch in das breitgefächerte Angebot an Motorradkleidung und Motorradzubehör eintauchen.

Wer es bunt mag, kann sich anschließend in der Tattoo-Abteilung ein neues Motiv stechen lassen. „Die tägliche Dosis Adrenalin hingegen gibt es in der packenden Steilwandshow im Übermaß“, so die Veranstalter.

Zwischendurch gibt es an einem der zahlreichen Imbissstände etwas zu essen oder ein kühles Bier an der Hauptbühne, wo das Show- und Musikprogramm für Unterhaltung sorgt. Bands wie Delta Rock, ZAP-Gang und Jamslam sind dabei.

Zudem findet am Freitag, 19. Juli, von 18 bis 22 Uhr die Rockschuppen-Party von Radio Regenbogen Zwei auf der Hauptbühne des Geländes statt. „Die DJs haben die besten Rock- und Partyhits am Start und werden euch und uns ordentlich einheizen“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Wer am Abend nicht mehr in der Lage sein sollte, die Heimreise anzutreten, kann den großen kostenfreien Campingplatz direkt auf dem Maimarktgelände nutzen und dort übernachten. tge

