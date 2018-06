Party auf der Waldrennbahn

Anzeige

Mannheim.Aufgalopp zu ungewöhnlichem Zeitpunkt: Abweichend von dem üblichen Termin am Sonntag laufen die Vollblüter in dieser Woche schon am Freitag, 8. Juni. Da lädt der Badische Rennverein als „After-Work-Renntag“ ab 16 Uhr zum B.A.U.-Renntag auf die Seckenheimer Waldrennbahn ein – mit Musik und ganz besonderen Angeboten.

So wird die Band „Wörner-Cocktail“ spielen. „Flexibel, mobil und unplugged“ ist das Motto der auch vom Blumepeterfest oder dem „Weißen Ball“ bekannten Musiker. Sie laufen durch die Menge, greifen da und dort in Tasten und Saiten, stimmen beliebte Hits aus den 1950er bis zu den 1980er Jahren an und erfüllen nach Möglichkeit auch auf Zuruf Musikwünsche.

Engagiert hat die Musiker der Badische Rennverein – weil es etwa zu Feiern gibt. Schließlich wird der Verein als einer der traditionsreichsten Galoppsport-Veranstalter in Deutschland in diesem Jahr 150 Jahre alt. Nach dem Festakt im April für geladene Gäste werden nun aber alle Besucher etwas von dem bedeutenden Jubiläum haben. „Der After-Work-Renntag soll ein Dankeschön sein, dass das Jubiläum so gut geklappt hat, uns das Publikum so lange die Treue hält und die bisherigen Renntage auch vom Wetter her und sportlich so gut liefen“, so Holger Schmid, der Präsident des Badischen Rennvereins.