Party für alle über 30 Jahre

Anzeige

Weinheim.Rhythmen aus den 90ern, den 2000er, aus R&B, aktuellen Chartshits und House laden alle, die über 30 Jahre alt sind am Samstag, 21. April, ins Delano in Weinheim zum Tanzen ein. DJane Simoné aus Heidelberg kombiniert die angesagtesten Lieder aller Zeit. Sie ist bereits mehr als 2200 Mal aufgetreten und gehört zu den führenden weiblichen House und Mixed-Music DJs in Deutschland.

Jahrelange Erfahrung

Sie verbindet Vocal House und Disco Classics mit Funky Black Music, aktuellen Charts und Klassikern der Musikgeschichte. Bereits 1992, als die Arbeit von DJs im heutigen Sinne kaum verbreitet war, startete die Heidelbergerin ihre Karriere: Sie gewann bei einem Wettbewerb und bekam so Aufträge von Clubs, Festivals und Musikevents.

Der Außenbereich des Delano wurde erneuert und bei gutem Wetter wird die Sommerterrasse geöffnet. Nicht nur Ü-30er, sondern auch U-30er sind eingeladen – alle ab 26 sind willkommen. Der Dresscode läuft unter dem Motto „Dress to impress, it’s weekend“ – konkret heißt das für diesen Abend: casual, smart, sexy oder stylish. Karten gibt es an der Abendkasse für rund 10 Euro. ham