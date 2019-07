Party im alten Ortskern

Mannheim.„90 Jahre eingemeindet und kein bisschen leise!“: Unter diesem Motto wird am Wochenende 19. bis 21. Juli in Wallstadt in einem Zelt auf dem Rathausplatz und in der Mosbacher Straße groß Kerwe gefeiert.

„Sonne, Schlager, Hits und gute Laune“ heißt es am Freitagabend ab 19 Uhr zur „Schlager- und Oldienacht“ mit den Groovemonkeys. Die Band ist bekannt vom Cannstadter Wasen und vom Wurstmarkt Bad Dürkheim im Hamel-Zelt. Diese Formation spielt auch am Samstagabend ab 19 Uhr, nun unter dem deutschen Band-Namen Partyaffen. Dann stehen Titel der Neuen Deutschen Welle, aus Charts und Classic Rock auf dem Programm.

Dazu bieten die Mitglieder der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine, die ehrenamtlich ausschenken und am Grill stehen, neben Bratwürsten, Rindswürsten und Steaks auch „Woiknorze“ sowie „Sauschwänzle“, sprich schmale Mettwürstchen, ferner vegetarische Maultaschen mit Kartoffelsalat an. Sonntags, wenn Alleinunterhalter Gerhard Raudzis ab 11 Uhr in die Tasten greift, wird Schweinebraten mit Kartoffelsalat aufgetischt.

Beim Kinderprogramm am Sonntag ab 14 Uhr beteiligen sich die DJK, die Katholische Junge Gemeinde (KjG), die Feldbogen- und Blasrohrschützen, die Freiwillige Feuerwehr mit einer Hüpfburg sowie der Reiterverein mit Ponyreiten ab 15 Uhr. Beim Bühnenprogramm sind der katholische und der evangelische Kindergarten, das Wespinstift, und die Schule dabei. Auch die Geschäfte im Ort haben offen.

