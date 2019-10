Party mit den Hits der 2000er

Heidelberg.80er-Revivals werden schon seit vielen Jahren zelebriert, auch die 90er Jahre finden im Rahmen von Feiern zumindest musikalisch immer wieder statt. Im Kultur- und Veranstaltungshaus Halle 02 ist man der Meinung, dass es nun Zeit für das nächste Jahrzehnt ist. Am Freitag, 11. Oktober, wird deshalb „Das Beste der 00er“ gefeiert.

Aufsteiger und Veteranen

„Das erste Jahrzehnt des neuen Millenniums hat weitaus mehr zu bieten, als Botox, Billigflieger und Big Brother – vor allem musikalisch“, heißt es vonseiten des Veranstalters. Stars wie Robbie Williams, Nelly Furtado oder Lady Gaga stürmten in diesem Zeitraum erstmals die Charts und trafen dort auf alte Veteranen wie Madonna, Die Ärzte oder die Red Hot Chili Peppers. Auch die deutschen Bands Juli und Silbermond feierten große Erfolge.

Zeit für Nostalgie

Die 00er waren die Zeit, in der iPod und iPhone auf den Markt kamen und das Musikhören revolutionierten. Beim Joggen, in der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad – jeder konnte seine eigene Playlist zusammenstellen und in die Tasche packen. Zahlreiche persönliche Erinnerungen dürften wachwerden, wenn die Hits des vergangenen Jahrzehnts am Freitagabend ertönen.

Los geht es um 22 Uhr im Saal 1. Wer in der ersten Stunde kommt, zahlt 5 Euro Eintritt, anschließend kostet der Eintritt 8 Euro. Studenten zahlen 6 und SWR-Clubber 5 Euro. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.10.2019