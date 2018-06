Anzeige

Einen Tag später sind dann wieder die „Kuhnis“ gefragt: die Fans von Dieter Thomas Kuhn. Sie dürfen das Gelände am Neckar wieder in ein „Sonnenblumenmeer der Liebe“ verwandeln, wie sie es bei seinen Konzerten so gerne tun. Los geht es am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Hier kostet ein Ticket vor Ort 40 Euro.

Parkplätze ausgeschildert

„Wir erwarten zum Konzert der Fantastischen Vier etwa 10 000 Besucher“, sagt Demi-Promotion-Geschäftsführer Dennis Gissel auf Anfrage. Bei Dieter Thomas Kuhn rechnet er mit rund 7000 Fans. Entsprechend viel los sein wird auf den Straßen rund um die Festwiese – daher gilt: „Da wir mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen, sollten sich die Besucher unbedingt an die Parkbeschilderung halten“, betont Gissel, „die Neckarwiese steht als Parkfläche zur Verfügung.“

Zudem gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Alles an Taschen, was größer als ein DIN-A4-Blatt ist, muss draußen bleiben, Schirme sind ebenso verboten wie jegliche mitgebrachte Getränke und Sitzgelegenheiten inklusive Decken.

Mit gutem Wetter und ebensolcher Laune sollte einem unbeschwerten Konzerterlebnis im stimmungsvollen Festwiesen-Ambiente dennoch nichts im Wege stehen. sdo/jpk

