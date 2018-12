Patricia Kelly feiert Advent

Mag eine festliche Atmosphäre: Patricia Kelly. © Peter Becher

Mannheim.Ein Weihnachtskonzert gibt Patricia Kelly am Dienstag, 11. Dezember, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim. In ihrem Programm finden sich die schönsten Weihnachtslieder. In bewusst minimalistischem Rahmen tritt Patricia Kelly bei ihren Weihnachtskonzerten auf – ganz im Gegensatz zu den fulminanten Shows, die sie als Mitglied der Kelly Family spielte: „Ich habe mich danach gesehnt, diese Lieder in einem überschaubaren Rahmen vorzutragen. Persönlich ausgesuchte Stücke, welche diese besondere, feierliche Atmosphäre wiedergeben.“ Begleitet wird sie von Piano und Cello. sdo

Info: Dienstag, 11. Dezember, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Karten für 39,20 und 43,60 Euro unter Telefon 0621/3 36 73 33.

