Paukenschlag am Friedrichsplatz

Wegen seines Standorts inmitten eines Jugendstilensembles und seiner Ummantelung mit einem Netz aus Edelstahl ist der architektonische Entwurf nicht unumstritten. Direktorin Ulrike Lorenz leitet das Museum seit 2009. Kürzlich verlängerte die Stadt den Vertrag mit der im thüringischen Gera geborenen Kunsthistorikerin bis Ende 2023.

Den Beginn mit Jeff Wall kommentiert Lorenz so: „Das ist ein fast klassischer zeitgenössischer Künstler mit einem wirkungsvollen Werk.“ Gleichzeitig eröffnen drei weitere Ausstellungen – unter anderem auch im wiedereröffneten Altbau von Architekt Hermann Billing: „Erinnern“ beschäftigt sich mit der Sammlungsgeschichte, „(Wieder-)Entdecken blickt speziell auf die Museumsgeschichte unter der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 bis 1945, und „Carl Kuntz“ zeigt den im 18. Jahrhundert am Hofe arbeitenden Maler. Lorenz will das Haus, das einst den Begriff „Neue Sachlichkeit“ geprägt hat, wieder richtig groß machen: „Wir wollen ein Museum in der Mitte Europas sein. Doch diesen Wirkungsgrad müssen wir uns erst erwerben, dazu braucht es Zeit.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018