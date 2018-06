„Pedaleure“ rollen wieder

Anzeige

Weinheim.In ein Dorado für Retro-Radler wird sich die Stadt Weinheim am Wochenende verwandeln, wenn dort am Samstag, 16. Juni, die mittlerweile dritte Velowino veranstaltet wird. Die Regularien der Vintage-Radtour: Teilnehmen kann jeder, der auf einem Rad fährt, das älter als Baujahr 1988 ist.

Typisch für die Rennräder dieser Zeit sind die meist sehr filigran und zierlich wirkenden Stahlrahmen, die Schalthebel sitzen am Rahmen, die freiliegenden Schalt- und Bremszüge wirken wie „Ohren am Lenker“, teilen die Veranstalter mit. Die meisten der Fahrer tragen hierzu passende Vintage-Trikots („oft aus reiner Wolle“) und haben nostalgische Accessoires am Rad („manche auch selbst gehäkelte Handschuhe“). Im ersten Jahr der Teilnahme würden die Regularien nicht so streng kontrolliert, notieren die Veranstalter weiter, „es geht um die Freude am Radfahren; so ist genügend Zeit, in der Folgezeit ein passendes Rad zu finden.“

Hervorstechendes Merkmal der Velowino ist schließlich die Freude am Fahren klassischer Räder in dazu passend nostalgischer Bekleidung – daher werden weder Zeiten gemessen noch gibt es Platzierungen oder Bestenlisten. Aber jeder, der seine Strecke absolviert hat, erhält ein Präsent. Auch die größte Gruppe, das beste Gesamt-Outfit (Rad plus Bekleidung) und der älteste Teilnehmer oder die älteste Teilnehmerin erhalten Sonderpreise.