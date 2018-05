Per App das Konzertprogramm steuern

Anzeige

Mannheim.Die Band beschreibt sich als „Hip-Hop-Crew, Balkankapelle, Kammermusikensemble, ein als Jazzklaviertrio getarnter Abrisstrupp“: Tin Men And The Telephone kommen am Donnerstag, 17. Mai, in die Alte Feuerwache. Das interaktive Konzert beginnt um 21 Uhr.

„FURIE“ – für „Federal Union for Restoring Intergalatic Equilibrium“ – heißt das neue Album der Niederländer, die eigens für ihre Konzerte eine App programmiert haben, mit der sie sich das Programm von ihren Fans zusammenstellen lässt. Gern fragen sie Song-Wünsche ab, lassen sich Harmonien und Akkorde vorschlagen und basteln live aus Samples des Publikums neue Nummern zwischen Urban Jazz, Hip-Hop und Funk. Info: Donnerstag, 17. Mai, 21 Uhr, Alte Feuerwache, Mannheim; Abendkasse: 15 Euro. sdo