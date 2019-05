Per Kutsche durch den Frühling

Weinheim.Zu einer Kutschfahrt durch den Frühling lädt die Tourist-Info Weinheim zum Muttertag am Sonntag, 12. Mai, ein. Kutscher Alexander Jäger fährt mit seiner Reisegesellschaft dabei von Weinheim entlang der Weschnitz in Richtung Sulzbach und zurück. Mit dabei ist auch Wildkräuterexpertin und Naturaromaköchin Dorisa Winkenbach – sie sorgt zudem für einen frischen Snack und ein Glas Sekt.

Die Kutsche wird hierfür an interessanten Stellen Halt machen. Start ist um 10 Uhr im Technologiepark 15. Die Teilnahme kostet 50 Euro inklusive Verkostung, Anmeldung unter Tel. 06201/82610 oder per E-Mail an tourismus@weinheim.de. mav

