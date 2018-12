Perfekter Start ins neue Jahr

MannHeim.Es ist die letzte große Party des Jahres und wird die erste zünftige Feier von 2019 – kaum einer Nacht wird das ganze Jahr lang so entgegengefiebert wie Silvester. Mit einem bunten Programm für so ziemlich jeden Geschmack sorgen die Mannheimer Top-Locations dafür, dass selbst höchste Erwartungen noch erfüllt werden.

Viel gelacht wird an der Silvesternacht bei der Vorstellung von Arnim Töpel im Musik-Kabarett Schatzkistl. Töpel gehört zu den kreativsten und produktivsten Vertretern der Szene. Eines seiner Markenzeichen ist der atemberaubende Wechsel zwischen Hochdeutsch und Mannheimer Mundart. Er wird geschätzt für seine musikalische Klasse, sprachliche Eleganz und Authentizität und gilt als feinsinnige Ausnahmeerscheinung unter den Kabarettisten.

Erstklassige Küche

Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste eine Silvestergala mit erstklassigem Catering und feinster Unterhaltung. Serviert wird ein drei-Gänge-Menü bestehend aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Zu späterer Stunde folgt als Krönung auch noch ein Mitternachtsbuffet. Den ganzen Abend über gibt es Sekt, Bier, Wein, Softdrinks, Kaffee und Digestifs – alles ist bereits im Eintritt enthalten. Beginn der Feier ist um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang im Leonardo Royal Hote. Die ersten Vorspeisen werden um 19.15 Uhr serviert und das Programm startet um 20 Uhr. Der Eintritt schlägt mit 170 Euro zu buche.

Feiern wie die „Bohème“

Eine Silvesterparty wie in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts und in Anlehnung an die Welt der Puccini-Oper „La Bohème“ feiert das Nationaltheater Mannheim. Das Paris der Jahrhundertwende ist eine Stadt der Kunst, der Cabarets und Spelunken zwischen Moulin Rouge und Grand Opéra. Ab 19 Uhr erwacht im Opernhaus „La Bohème“ auf der Bühne zum Leben, ehe im Anschluss bei der Silvesterparty weiter gefeiert wird.

Im Schauspielhaus laden Regisseur Stefan Otteni und das Ensemble mit einer Silvester-Ausgabe des Theaterabends „Findet uns das Glück?“ dazu ein, über ihre ganz persönliche und die gesellschaftliche Glückssuche nachzudenken.

Im Anschluss an die beiden Vorstellungen wird ab 21.30 Uhr das Foyer des NTM zum Parkett für eine rauschende Silvester-Ballnacht. Von Frack bis Bohemien-Outfit und von der Federboa bis zum Zylinder – der Phantasie sind bei der Kostümwahl keine Grenzen gesetzt. Die Tickets zur Party kosten 20 Euro. Die Karten für die beiden Vorstellungen beinhalten den Eintrittspreis für die Silvesterfeier bereits.

Von Soul bis Rock

Nach den großartigen Erfolgen der Silvesterparties der letzten Jahre wird zum Jahreswechsel im Capitol in gewohnt feierwütiger Manier gerockt. Dabei sorgen die beiden Bands Back To The 80’s und Amokoma ab 21 Uhr für ausgelassene Silvesterparty-Stimmung. Los geht es mit den Capitol-Erprobten Back To The 80’s. Mit einer bunten Mischung aus Pop, New Wave, Rock, Funk und Neuer Deutscher Welle fegen Back To The 80’s mit geballter Rock-Power über die Bühne und lassen den musikalischen Geist der 80er Jahre wieder aufleben – Schulterpolster inklusive. Im fliegenden Wechsel stürmen The Tuxedo Club die Capitolbühne. Black, Funk & Soul-Bands gibt es heutzutage wie Sand am Meer.

Das war nicht immer so: Als Amokoma aus Mannheim vor über 30 Jahren anfingen, die Musik Ihrer Idole James Brown, Marvin Gaye oder Prince zu interpretieren, waren sie quasi Pioniere in Sachen Black Music und sofort die Stars jeder Beach-Party, jedes Stadtfestes und in den Clubs.

Dass sich bis heute daran nichts geändert hat, verdanken Amokoma ihrer niemals enden wollenden Leidenschaft für die „Black Grooves“ und der Tatsache, dass ein Gig ohne Party mit dem Publikum und ohne gnadenloses Entertainment, kein richtiger Gig ist. Ein großes Silvesterbuffet mit drei Gängen rundet den Abend ab und sorgt auch für die kulinarische Unterhaltung. Tickets kosten 32 Euro. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018