Perspektiven im Beruf

Mannheim.Die Arbeitswelt ist global und digital. Zumindest in der Zukunft. Und um die Zukunft geht es – das sagt allein der Name – bei der Messe „Jobs for Future“ vom 22. bis 24. Februar in der Mannheimer Maimarkthalle.

Antworten finden

Die Tierliebe zum Beruf machen? Während dem Job ein zweites Standbein aufbauen und studieren? Bei der Polizei anfangen? Oder doch lieber Feuerwehrmann werden? Die Messe ermöglicht es den Besuchern, diese Antworten zu finden und bietet dazu eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, die sich einem in der beruflichen Welt darbieten. Unternehmen, Öffentlicher Dienst, Bildungsträger und Hochschulen suchen nach interessierten Nachwuchskräften, informieren über Berufsperspektiven und geben Tipps für die Bewerbung. Dabei präsentieren sich mehr als 330 Aussteller – und das auf kurzen Wegen, unter einem Dach.

Wie rüstet man sich für eine Zukunft in einer globalisierten, digitalisierten Arbeitswelt? Wie findet man das Berufsfeld, das zur Persönlichkeit und zu den eigenen Fähigkeiten passt? Auf der „Jobs for Future“ bieten Unternehmen und Institutionen aus Wirtschaft und Verwaltung freie Stellen und Ausbildungsplätze an. Das Handwerk bildet Fachkräfte aus, die neue Techniken und moderne Betriebsführung erlernen. Universitäten und (duale) Hochschulen zeigen Studiengänge, die Spezialgebiete vertiefen und zugleich auf internationale Karrieren vorbereiten. Akademien ermöglichen es immer mehr Menschen, neben dem Beruf Qualifikationen für neue Aufgaben zu erwerben oder sich nach der Familienpause auf den Wiedereinstieg vorzubereiten.