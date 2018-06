Pferde werden gesegnet

Anzeige

Mannheim.In der großen Reithalle des Reiter-Vereins Mannheim findet am Sonntag, 1. Juli, um 11.30 Uhr ein Pferdesegnungsgottesdienst statt. Der Gottesdienst bildet den Abschluss des Projektes „Mit 6 Füßen und der Bibel dem Leben auf der Spur“. Die Schülerinnen und Schüler haben Lebensthemen am, mit und auf dem Pferd anhand von biblischen Texten ergründet. Die Fragestellung bei diesen Übungen war: „Was hat das mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und mit Gott zu tun?“. Stadtdekan Karl Jung wird mit den Jugendlichen den Gottesdienst mit Pferdesegnung feiern. Besucher sind herzlich dazu eingeladen, an der Feier teilzunehmen – mit oder ohne Pferd. mw