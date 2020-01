Phänomene der Nacht

Ludwigshafen.Am Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr besucht Anna Prohaska im Rahmen der Reihe „The Big Four“ das beinah ausverkaufte BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. In ihrem Programm „Night Music“, das die Sopranistin gemeinsam mit der Blockflötistin Dorothee Oberlinger konzipiert hat, finden sich ausschließlich Stücke zum Thema Nacht, unter anderem „From silent night“ von John Dowland und „Dolce nume de mortali“ (Schlafarie des Silla) von Georg Friedrich Händel. Neben Oberlinger an der Blockflöte wird Prohaska von Konzertmeister Dmitry Sinkovsky (Alt, Solovioline) und sowie dem Ensemble 1700 unterstützt.

Um 19 Uhr beginnt die Einführung im Kammermusiksaal mit Wolfgang-Armin Rittmeier. köja

