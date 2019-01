„Phantom der Oper“ kehrt zurück

„Phantom der Oper“ im Rosengarten zu Gast. © Boot Print

Mannheim.Mit ihrer „Das Phantom der Oper“-Produktion gastiert die Central Music Company am Donnerstag, 17. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Internationale Solisten, ein großes Orchester sowie Balletttänzer bringen das Musical auf die Bühne. Die Geschichte der Inszenierung mit Musik von Arndt Gerber und Texten von Paul Wilhelm fußt auf der berühmten Romanvorlage von Gaston Leroux und erzählt vom Mann mit der Maske, der sich an der Pariser Oper in das Ballettmädchen Christine verliebt. sdo

