Phil Bates’ ELO rocken im Capitol

Mannheim.Classic-Rock steht am Freitag, 28. Dezember, 20 Uhr, im Capitol auf dem Programm: E.L.O. – Electric Light Orchestra by Phil Bates – machen auf ihrer aktuellen Tour einen Abstecher nach Mannheim. Nicht zu verwechseln ist die Band allerdings mit Jeff Lynne’s ELO.

Phil Bates war in den 1990ern Sänger und Gitarrist des Electric Light Orchestra Part II und damit Nachfolger von Jeff Lynne. Mit seiner aktuellen ELO-Version lässt Phil Bates die größten Nummern wieder aufleben. Darunter sind viele zeitlose Ohrwürmer wie „Roll Over Beethoven“, „Don’t Bring Me Down“, „Telephone Line“ oder „Sweet Talking Woman“. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018