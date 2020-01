Pilzköpfe als Musikmenü

Die Band Twist & Shout verkörpert die Beatles © S-Promotion

Mannheim.Das Beatles–Musical „All You Need Is Love!“ kehrt zu einem Dreifachjubiläum auf die Bühne zurück. Die Gründung der Pilzköpfe jährt sich zum 60. Mal, ihre Trennung liegt 50 Jahre zurück und die Show von Produzent Bernhard Kurz feiert 20. Geburtstag.

Am Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr, ist die Show über John, Paul, George und Ringo im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens zu Gast. Die Band Twist & Shout verkörpert dabei die fabulösen Vier aus Liverpool. Sie präsentiert die großen Hits der Gruppe. Das Musical führt aber auch zurück zu den Anfängen der Beatles im Hamburger Star-Club und sie schildert mit vielen Anekdoten die einzigartige Karriere der legendären Band. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.01.2020