Pionier an den Tasten

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Philharmoniker gibt am Sonntag, 11. März, um 19 Uhr ihr drittes Orchesterkonzert im Musensaal des Rosengartens Mannheim.

Sergei Babayan zählt aktuell zur Reihe der aktuell meistzelebrierten Pianisten und Klavierpädagogen seiner Generation und wird von einigen seiner Kollegen als „der womöglich größten Pianisten der Gegenwart bezeichnet.“

Rachmaninoff und Elgar

Babayan unterrichtet als Professor an der renommierten Juillard School in New York und dem CIM in Cleveland, wo er Generationen von Nachwuchspianisten prägte – dazu zählen Preisträger wie Daniil Trifonov.