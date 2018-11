Pistenflair am City Airport

Mannheim.Das dritte Jahr in Folge gibt es wieder die Gelegenheit, einen Abend in der „Urweisse Hütt’n“ zu verbringen. Vom 16. November bis 2. Februar 2019 öffnet die Platzhirsch-Alm erneut ihre Tore für Après-Ski-Begeisterte. In der Saison vor Weihnachten und nach Silvester „brennt“ an 48 Abenden von Montag bis Samstag die Mannheimer Berghütte.

Die Platzhirsch-Alm lädt Besucher zu einem gemütlichen Abend ein, bei welchem man sich wie auf dem höchsten Gipfel fühlen soll. Die original alpenländische Berghütte steht im Garten des Restaurants Lindbergh am Mannheimer City Airport. Das Drei-Gänge-Menü mit anschließender Hütengaudi kostet 39 Euro pro Person. Das kulinarische Angebot reich vom Schlutzkrapfen mit Ricotta und Spinat auf geschmortem Rahmkraut bis zur Rinderroulade mit Knödel und Blaukraut und bietet somit etwas für jeden Geschmack. Mittwochsabends gibt es für zehn Euro Aufpreis das Hüttenspecial, wenn die Freddy Wonder Combo spielt.

Sowohl private Besuche und Feiern als auch das Veranstalten von Firmen- und Vereinsevents sind im urgemütlichen Rahmen in der Platzhirsch-Alm möglich. 120 Personen finden darin Platz. Für exklusive Veranstaltungen liegt die maximale Personenanzahl bei 140. Dabei sind alle Reservierungen ausschließlich online zu tätigen. Kostenfreie Parkplätze sind ausreichend vorhanden und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel befindet sich in unmittelbarer Nähe. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018