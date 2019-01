Planetarium auf Arte

Mannheim.Am Donnerstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr wird im Mannheimer Planetarium der erste Teil der dreiteiligen Produktion „Mensch und Mond – Eine Liebe in drei Akten“ von Eva Schötteldreier aufgezeichnet. Die Kooperation des Fernsehsenders Arte mit dem Planetarium Mannheim wurde anlässlich des Arte-Programmschwerpunkts „Winter of Moon“ zum 50. Jubiläumsjahr der Mondlandung eingegangen. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Gespräch mit der zuständigen Redakteurin Ann-Christin Hornberger au der Redaktion Wissen ZDF/Arte, und Christian Theis, Direktor des Planetarium Mannheim, statt.

Die Erstausstrahlung auf Arte ist für Samstag, 12. Januar um 20.15 Uhr geplant. Die Dokumentation schaut zurück und verbindet den Blick in die Vergangenheit mit aktueller Forschung und kurzweiligen Exkursionen in die Kultur- und Menschheitsgeschichte. red

