Poetik des Tanzes

Ludwigshafen.Im Januar 2012 war sie schon einmal in Ludwigshafen – beim begeistert aufgenommenen Gastspiel der Pina Bausch Company mit dem asiatisch inspirierten Tanzstück Ten Chi. Nun steht Cristiana Morganti, dem Tanztheater Wuppertal seit 20 Jahren als Darstellerin verbunden, wieder in Ludwigshafen auf der Bühne und lädt zu einer Reise durch das Pina-Bausch-Universum ein, gesehen aus der Perspektive einer Tänzerin. Zu sehen ist die Performance über die Poetik, Technik und Kreativität der Pina Bausch am Freitag, 3. Mai, und Samstag, 4. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen (Tickets: 26 Euro; Telefon: 0621/504 25 58). sba

