Poetisches neben Politischem

Mannheim.Roger Willemsen wäre stolz darauf, zu sehen, wie die Organisatoren von Lesen.Hören seine Idee am Leben erhalten. Seit der ersten Auflage im Jahr 2007 gibt es neben dem Schöngeistigen auch politische Färbungen bei dem bundesweit bekannten Mannheimer Literaturfest. So etwa auch in diesem Jahr, mit Lesen.Hören 12: Bei „Eins rechts, zwei links und drei zurück“ diskutieren am Donnerstag, 1. März, Maximilian Steinbeis und Simon Strauß über aktuelle innerpolitische Belange. Moderator René Aguigah wird nicht dabei sein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Alten Feuerwache, Einlass ist um 19 Uhr. Restkarten sind für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Am Freitag, 2. März, trifft ein Ex-Punker auf einen Journalisten: Thorsten Nagelschmidt alias Nagel, vormals Mitglied der Punk-Band „Muff Potter“, liest ab 20 Uhr aus seinem vierten Roman „Der Abfall der Herzen“.

Der Journalist Manuel Möglich, auch bekannt geworden durch seine Reportage „Wild Germany“, stellt Fragen zu Liebe, Freundschaft und Verrat.