„Politik ist sehr, sehr bieder“

Man könnte vermuten, Sie waren vor dem ersten Bully kurz nach 5 Uhr noch gar nicht im Bett.

Marteria (lacht): Nein. Aber ich bin totaler Olympia-Fan. Tatsächlich bin ich im Nachhinein sehr, sehr traurig, dass ich nicht nach Südkorea gefahren bin. Ich hätte mir gern ein paar Sachen angeguckt. Natürlich nervt mich auch die Entwicklung, der ganze Doping-Scheiß. Aber ich mag dieses ehrliche Sportmachen und die verrückten Disziplinen.

Sie sind ja selbst ein relativ hochdekorierter Fußballer gewesen. Können Jogi Löws Weltmeister mit der Titelverteidigung in Russland die Silbermedaille des Eishockey-Teams überhaupt toppen?

Marteria: Für mich nicht. Wir leben zwar in einer fußballdominierten Gesellschaft, und ich komme selbst aus dem Fußball. Aber der wird für mich immer uninteressanter. Durch Kommerzialisierung, das ganze Geld … Das ist ja das Schöne an so etwas wie Olympia: Dass sich ein Mensch vier Jahre darauf vorbereitet, dabei zu sein. Wenn er dann eine Goldmedaille gewinnt, bekommt er dafür 20 000 Euro, die er auch noch versteuern muss. Das heißt doch nichts Anderes als „Scheiß’ auf das Geld! Es geht um den Sport!“ Und das merkt man an der Freude, wenn einer eine Medaille erringt. Oder an den Tränen, die vergossen werden, wenn es nicht klappt. Das ist für mich der wahre Sportsgeist. Deshalb interessieren mich Olympische Spiele und das Eishockey-Silber viel, viel mehr als eine WM. Was bei mir auch daran liegt, dass ich 1992 mit der ganzen Familie, Nachbarn und Freunden beim Olympia-Viertelfinale gegen Kanada mitgefiebert habe.

Beim verrückten Penalty-Schießen in Albertville, als Peter Draisaitls Puck auf der Linie liegen blieb?

Marteria: Genau. Und jetzt haben wir’s im Halbfinale gegen Kanada geschafft. Das freut mich total für diesen Sport. Eishockey ist unfassbar. Ich kann jedem nur empfehlen, mal hinzugehen. Es ist zwar ein hartes, umkämpftes Spiel, aber auch sehr filigran.

Denken Sie wegen Ihrer DFB-Vergangenheit als Rechtsverteidiger in der Jugendnationalmannschaft unter Horst Hrubesch manchmal: Mensch, Joshua Kimmich, das könnte ich auch?

Marteria: Ne, um Gottes willen. Man kann doch gar nicht glücklicher sein, als mit Musik seine Kohle zu verdienen. Leute, glücklich zu machen, Konzerte zu spielen, Platten rauszubringen – das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich würde also gar nicht tauschen wollen. Die Entfernung zum professionellen Fußball habe ich damals schon erlebt, als Jugendnationalspieler: Je besser ich wurde, desto uninteressanter wurde es für mich. Das mag merkwürdig klingen, lag aber wohl daran, dass der Leistungsdruck hart genervt hat.

Für Ihre Aufwärmtour zum „Roswell“-Album haben Sie sich unter anderem den Karlstorbahnhof ausgesucht. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Heidelberg wegen Torch und Advanced Chemistry? Oder weil Ihr Kumpel, Co-Weltenbummler und Fotograf Paul Ripke dort seine familiären Wurzeln hat?

Marteria: Heidelberg? Auf jeden Fall wegen Paul Ripke. Er ist mein bester Freund. Wir hängen da schon öfter rum, für ein paar Tage zum Entspannen, oder irgendwelche Aktionen. Heidelberg ist ja auch eine wunderschöne Stadt, in der man gerne Zeit verbringt. Und der Karlstorbahnhof ist einfach auch ein wichtiger Laden, der mich sehr an die Anfangszeit meiner Karriere erinnert.

Und die Hip-Hop-Tradition um Torch, Toni L. und die Stieber Twins spielt keine Rolle? Erstaunlich …

Marteria: Torch ist natürlich wichtig. Die Diskussion um ihn und seinen Stellenwert ist inzwischen irgendwie … egal. Und viele jüngere Leute haben ihn vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber seine Band Advanced Chemistry war krass. Das waren einfach die Ersten im deutschen Hip-Hop. Deshalb ist Heidelberg auch so wichtig. Diese ganze Entwicklung hätte es nicht gegeben, wenn es diese Keimzelle nicht gegeben hätte. Auch die Stieber Twins. Die Stieber Twins waren für mich fast noch wichtiger als Torch. Die haben mit „Fenster zum Hof“ eine meiner absoluten Lieblingsplatten gemacht. Ich war immer sehr, sehr traurig, dass es nie eine zweite Platte gab.

Aus heutiger Sicht ist es schon verblüffend, dass Advanced Chemistry, Torch solo und die Stiebers jeweils nur eine Platte rausgebracht haben. Der ungefähr gleich alte Mannheimer Xavier Naidoo kommt auf über 25 Veröffentlichungen.

Marteria: Ja. Die haben alles ins Rollen gebracht. Und als sie richtig hätten absahnen können, haben sie aufgehört (lacht). Das ist aber auch ziemlich cool, muss ich sagen. Fast olympisch. Xavier Naidoo ist ein sehr, sehr produktiver Künstler, der sich emotional leiten lässt und deshalb so viel schreibt. Trotz allem darf man nicht vergessen, dass er auch viele krasse Songs geschrieben hat – und eine göttliche Stimme. Was er da politisch am Laufen hat, muss ich vielleicht mal in persönlichen Gesprächen ergründen. Aus der Ferne wirkt das etwas crazy.

Nun geht’s am 13. März nach Mannheim in die riesige Maimarkthalle. Hat’s Ihnen bei ihrem ersten Konzert in der SAP Arena im November 2014 nicht gefallen? Normalerweise ist dort der Sound besser und ihre Show 2014 war stimmungsmäßig schon ziemlich weit vorn.

Marteria: Ach, es gibt so viele Locations. Mir war es vor allem wichtig, noch mal in dem Gebiet zu spielen. So dass auch die Leute aus Mannheim, Ludwigshafen und so weiter kommen können. Und in den großen Hallen mit den Sitzplätzen auf den Rängen ist es auch etwas nervig, wenn der Innenraum ausverkauft ist und Leute, die stehen wollen, dann hoch müssen. Da ist es mir in der Maimarkthalle lieber, wo jeder reinkommen und sich seinen Platz suchen kann. Die Konzerte in der Gegend machen einfach immer Bock.

Was kann man zur Show vorab sagen?

Marteria: Naja, wir werden jetzt nicht die Welt neu erfinden …

Das erwartet man von Marteria aber durchaus.

Marteria: Schön. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Sachen von Marsimoto. Tatsächlich gibt es auf dieser Tournee meine erste richtig lange Show. Bisher war es nach anderthalb Stunden meistens vorbei, jetzt geht es zwei Stunden und 15 Minuten. So lange die Spannung zu halten, ist schwierig. Aber bisher hat es gut funktioniert. Weil wir uns den Arsch aufreißen, damit der Sound gut wird. Und weil es mehrere Spannungsbögen gibt, dann die Einlage von Marsi und den ganzen anderen Wahnsinn. damit die Leute alles vergessen und einfach durchdrehen. Als große Einheit, das macht uns stark. Auch, weil es uns total Spaß macht, live zu spielen. Platten zu machen ist natürlich auch geil. Denn da entsteht ja Musik. Aber dieses Live-Thema, mit seinen Freunden unterwegs zu sein – das ist es einfach, darum macht man Musik. Das ist kein Gequatsche. Seit ich keinen Alkohol mehr trinke, nehme ich das alles ganz anders wahr. Heute erinnere ich mich an diese Abende.

Apropos Einheit: Die Alien-Metaphorik auf „Roswell“ ist oft als Botschaft in der Flüchtlingsdiskussion aufgefasst worden. War das Absicht?

Marteria: Eigentlich nicht. Denn eigentlich geht es mir immer um Sätze. Aber ich mag es schon, Leute mit einer Message anzuschieben. Eine Botschaft zu haben, ist ja etwas, was der Popmusik heute oft abgeht. Das machen die Rapper krasser. Ich finde es wichtig, eine Haltung zu haben. Und wichtig, dass man global denkt. Ich bin Europäer! Und fühle mich auf dem ganzen Kontinent Zuhause. Und da ist es wichtig, bei diesem Rechtsruck überall, gegenzusteuern. Das muss man! Deshalb finde ich es auch wichtig, immer wieder Songs wie „Bengalische Tiger“, „Elfenbein“ oder auch „Aliens“ zu machen, die ein, zwei Zeilen zu dem Thema bringen, dass man dem Fremden mit Neugier begegnen sollte. Statt mit Angst. Damit fährt man besser. Aber mittlerweile ist es schwer, das den Leuten klar zu machen. Weil viele Sachen nicht funktionieren – oder richtig schief gehen. Aber ich glaube, nur so kann es weitergehen. Nur mit Offenheit kann der Mensch existieren, auch wenn das jetzt vielleicht zu heroisch klingt.

Generell zur Politik: So wirr, aber auch spannend wie seit der Bundestagswahl hat man sie in Ihrem Alter vermutlich noch nicht erlebt, oder? Sie kennen ja nur Kohl, Schröder, Merkel.

Marteria: Und Egon Krenz.

Waren Sie als Kind schon so politisch?

Marteria: Da war ich sehr klein, ja. Ich empfinde es jetzt aber eher als zu wirr. Politik ist für mich generell nicht greifbar. Ich würde es gern von mir behaupten, aber ich bin nicht wirklich hart politisch. Ich habe zwar Meinungen, die ich vertreten kann. Auch, weil ich viel reise und Einiges selbst gesehen und mit vielen Menschen auf der ganzen Welt geredet habe – in Afrika, in Palästina, wo ich eine Woche in einem Flüchtlingscamp geschlafen habe. Deswegen konnte ich mir eine Meinung bilden. Aber Politik ist sehr, sehr bieder. Politikern zu folgen, finde ich unfassbar bieder. Man darf ja nicht vergessen: Jeder kann das werden. Er muss nur in eine Partei eintreten, vielleicht etwas Talent zum Reden haben, sich hochdienen – am Ende ist dann irgendeine Dumpfbacke Parteivorstand. Und ich finde es sehr schwer, eine Partei gut zu finden.

Wäre es da nicht an unbiederen, weit gereisten Charismatikern wie Ihnen, Politik wieder attraktiv zu machen?

Marteria: Ich? Da kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen! Auch wenn ich manchmal höre: „Man kann sich doch mit ein paar klugen Leuten zusammen tun und einfach mal anfangen.“ Nein! Du kannst halt nicht alles. Ich bin Musiker! Es gibt Nebenschauplätze wie Reisen oder Fußball. Und auch, wenn ich immer wieder Angebote für irgendwelche Filme bekomme – nein, ich bin Musiker! Darum geht es neben Reisen und den Horizont erweitern: um geile Texte. Darum, coole Sachen zu schreiben, um Leute mit Musik auf den richtigen Weg zu bringen. Oder sie einfach glücklich zu machen. Irgendwo zu sitzen und mir Politik zu überlegen – das stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Und es gibt ja Leute, die das mit der Politik können und wollen. Aber neue Gesichter zu finden, die man nicht ätzend findet – das wird schwer.

Wie ätzend finden Sie die sich anbahnende große Koalition?

Marteria: Nicht wirklich. Es geht halt weiter wie bisher. Alles okay (lacht). So übel geht es dem Land ja auch nicht.

Werden Sie wie die Rostocker Punk-Kollegen von Feine Sahne Fischfilet auch bedroht?

Marteria: Das habe ich alles schon gehabt. Aber wenn man hier aufgewachsen ist, war das auch einfach normal. Weil wir uns klar positioniert haben mit Hip-Hop, weiten Hosen und Basketball. Da hat man auch mal hart auf die Fresse bekommen. Und umgekehrt. Da wo Monchi, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, herkommt, ist es natürlich noch mal was Anderes. Denn Rostock ist schon eine sehr weltoffene Stadt. Trotzdem kann mit Neonazis immer wieder etwas passieren, eben weil ich mich klar positioniere. Da habe ich aber keinen Schiss vor.

Haben Sie eine Idee, wie wir die Gesellschaft wieder unter einen Hut bekommen?

Marteria (stöhnt): Nein, das kann ich nicht beantworten. Außer damit, dass wir am Besten alle miteinander Liebe machen, bis es keine Rassen und damit keinen Rassismusscheiß mehr gibt. Ich kann nur mit Musik und Aktionen meinen Teil dazu beitragen, dass sich etwas verändert. Ich habe das Glück, die Freiheit zum Reisen zu haben, auch finanziell. Oder Projekte zu unterstützen. Das ist der Kosmos, in dem ich mich bewege und etwas ändern kann.

Solche Friedensnobelpreisfragen kommen zustande, weil Ihr Ton von Album zu Album ernsthafter zu werden scheint. Täuscht der Eindruck?

Marteria: Es geht immer um Sachen, die mir wichtig waren. Aus meiner unmittelbaren Nähe. Aber wenn du plötzlich in Angola rumrennst, schreibst Du darüber einen Song. Deshalb ist für mich auch dieses ganze Deutschland-Thema so weit weg. Weil ich auch so viel Scheiße gesehen habe auf der Welt. Deshalb bin ich Monchi so dankbar, dass ich durch die „Noch nicht komplett im Arsch“-Tour mit seiner Band durch Meck-Pomm das Bewusstsein für das Regionale wieder bekommen habe. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm – das war ein Fehler. Alles, was in Deutschland passierte, war für mich so lächerlich. Weil ich Kinder verrecken gesehen habe, so viel Leid und Wahnsinn – dagegen waren die Gedanken, die man sich in Deutschland machte, alle so klein. Weil ich alles als Welt gesehen habe. Aber Monchi hatte total Recht. Man muss auch Zuhause gegen Sachen arbeiten, die schief laufen. Gerade Musiker wie ich.

Im Song „Tennis II Society“ hat sich Ihr Alter Ego Marsimoto über Reiche-Leute-Sportarten amüsiert. Ihre Passion fürs Angeln kann aber auch ins Geld gehen, wie Sie gerade nach einer Anzeige der Tierschutzorganisation Peta in Würzburg erfahren mussten: 5000 Euro Bußgeld wegen „Fischquälerei“.

Marteria: Ja, sehr. Deutschland ist halt in ganz vielen Dingen veraltet. Auch die Gesetze. Dass man alle Tiere, die man fängt, töten muss – totaler Schwachsinn. Wir sind das einzige Land in Europa, wo das überhaupt noch so ist. Das kann ja nicht deren Ernst sein. Egal, ich habe meine Strafe bezahlt. Die ist an einen tollen Verein gegangen. Damit ist die Sache für mich gegessen.

