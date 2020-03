Politischer Gegenschlag

Mannheim.Sieben Programme hat Kabarettist Jens Neutag schon auf dem Buckel, und so langsam hat er die Schnauze voll – davon, dass ihm Staatschefs wie Trump, Erdogan und Putin mit ihrer Realsatire das Wasser abgraben. „Mit Volldampf!“ will er dagegen gehen – zu sehen am Samstag, 7. März, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim. Ohne erhobenen Zeigefinger jagt er durch das politische und gesellschaftliche Geschehen und kehrt kräftig aus, bevor er selbst zum Gegenschlag ausholt und in die Politik geht. Nebenbei, wie das halt so in der „Generation um die 40“ mal eben passiert. Neutag weiß, wovon er spricht, dafür wird er regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet und ist in Radio und Fernsehen zu Gast. sdo

Info: Samstag, 7. März, 20 Uhr, Klapsmühl’ am Rathaus, Mannheim; Karten für 20 Euro unter 0621/2 24 88

