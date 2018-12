Pop-Hits im Klassik-Klanggewand

Mannheim.Sie kehrt zurück, die Night of the Proms: Am Freitag, 21. Dezember, um 20 Uhr ist sie in der Mannheimer SAP Arena zu erleben, und neben dem heimlichen Star-Gastgeber John Miles sind wieder außergewöhnliche Künstler dabei. Unter anderem kann sich das Publikum auf Bryan Ferry, Milow, Tim Bendzko und die Pointer Sisters freuen.

Bereits 2002 waren die Pointer Sisters bei der Night of the Proms dabei und sorgten für Begeisterung. Auch diesmal ist mit ihnen Frauenpower angesagt, die mit Klassikern wie „I’m So Excited“, „Fire“ und „Jump (For My Love)“ für Disco-Feeling in der SAP Arena sorgen wird.

Erfolg mit Roxy Music

Ebenfalls in den 1970er-Jahren erfolgreich war Bryan Ferry: Als Sänger der Rockband Roxy Music wurde er berühmt. Hits wie „Slave to Love“ und „More Than This“ stammen aus seiner Feder. Zuletzt sorgte er aber in Deutschland durch seine Mitwirkung im Fernseh-Epos „Babylon Berlin“ für Furore, bei dem er die brodelnde Atmosphäre der 1920er Jahre musikalisch beschwor.

Milow ist seit etwa zehn Jahren regelmäßig in den Charts zu finden: „You Don’t Know“ und „Ayo Technology“ hielten sich wochenlang in den Hitparaden und haben echten Ohrwurm-Charakter. Dabei hat der Belgier mit der markanten Stimme und der Akustikgitarre auch inhaltlich viel zu sagen. Weltweit ist er nach wie vor auf dem Weg, ein kleiner Bob Dylan seiner Generation zu werden – und begeistert damit generationsübergreifend.

Ebenfalls ein Durchstarter ist Tim Bendzko, dem mit „Nur noch kurz die Welt retten“ und „Keine Maschine“ regelrechte Jahres-Soundtracks gelungen sind. Seit der Berliner 2011 die deutsche Popszene im Sturm eroberte, gibt es für ihn kein Halten mehr. Bendzko ist omnipräsent und räumte neben dem Echo und dem MTV Europe Music Award auch gleich einen Bambi mit ab.

Virtuoser Gitarrist

Aber die Night of the Proms wäre nicht das, was sie ist, wenn sie dem Pop-Reigen nicht auch klassische Elemente gegenüberstellen würde: Klassik-Solist ist diesmal der Gitarrist Petrit Ceku. Er ist Preisträger renommierter internationaler Gitarrenwettbewerbe, darunter die „Parkening International Guitar Competition“ in Malibu (USA) oder die „International Guitar Competition Maurizio Biasini“ in Bologna (Italien).

Und natürlich steht wieder die Night-of-the-Proms-Hymne „Music“ von John Miles auf dem Programm, von dem es erneut außergewöhnliche Coversongs zu hören geben wird. sdo

