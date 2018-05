Anzeige

Mannheim.Es steht wieder an, das Zeltfestival auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Das Programm der dritten Auflage lässt kaum einen Genre-Wunsch offen und ist sowohl für Rock-, Metal als auch für Fans sanfterer Klänge gestrickt. Für die beiden härtesten Shows gibt es allerdings schon keine Karten mehr: Sowohl das Konzert von Limp Bizkit als auch der Auftritt von Judas Priest mit den Thrash-Metal-Ikonen Megadeth sind bereits restlos ausverkauft.

Mit Anderson und Wakeman

Gleich zum Auftakt (Mittwoch, 30. Mai) gibt es von Wirtz richtig was auf die Ohren: Daniel Wirtz war mit seinem Album „Akustik Voodo“ 2011 in den Top 5 der deutschen Charts vertreten und kann sich seitdem über immer mehr Anhänger freuen. Einen Tag später (31. Mai) geht es mit dem Singer/Songwriter Wincent Weiss weiter – einem unbestrittenen Überflieger in der aktuellen Musiklandschaft.

Aus Köln kommt Reggae-Star Gentleman am Samstag, 2. Juni, auf das Maimarktgelände und hat sein aktuelles Best-of-Album im Gepäck, bevor es am Dienstag, 5. Juni, ein Stück Rockgeschichte zu erleben gibt: Zu ihrem 50. Bühnenjubiläum sind Jon Anderson (Gesang), Trevor Rabin (Gitarre) und Rick Wakeman als Yes featuring ARW mit ihrem einzigen Deutschlandkonzert auf dem Maimarkt zu Gast.