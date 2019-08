Pop trifft auf Rammstein-Show

Bensheim.Drei Konzerte präsentiert das Bensheimer Musiktheater Rex am Wochenende auf dem Festplatz unter freiem Himmel: Den Auftakt macht am Donnerstag, 15. August, Gregor Meyle mit seiner Band: Der Singer/Songwriter mit dem Hut ist mit Hits wie „Keine ist wie du“ und „Niemand“ sowie neuen Nummern am Start.

Einen Tag später (Freitag, 16.) gibt es das erste von zwei Tribut-Konzerten: Das Projekt Night Fever hat sich der Musik der Bee Gees verschrieben und basiert auf dem legendären „One Night Only“-Auftritt von 1997 in Las Vegas – mit LED-Wand, fünf LED-Podesten, viel Lichttechnik und 3D-Effekten. Schlusspunkt der Open-Air-Reihe ist der Auftritt von Völkerball: Die Rammstein-Coverband will dem Original am Samstag (17.) richtig nahekommen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.08.2019