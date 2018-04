Popstars des A Cappella

Anzeige

Mannheim.A Cappella liegt im Trend, das wissen auch Heiko Benjes, Bastian Hupfer, David Lugert, Matthias Hofmann und Jörg Schwartzmanns – und das schon seit 20 Jahren. Denn so lange schon gibt es ihre Formation Viva Voce. Mit der Jubiläumsshow „Es lebe die Stimme!“ feiern sie diesen runden Geburtstag am Freitag, 27. April, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim.

„Band ohne Instrumente“

Als „Band ohne Instrumente“ werden Viva Voce gerne betitelt, denn ihre fünf Stimmen reichen den Mitgliedern völlig aus, um wie ein ganzes Orchester zu klingen. Anlässlich ihres 20. Bühnenjubiläums haben sie ein Best-of-Programm zusammengestellt und wollen mit ihren Fans gemeinsam feiern. Auf der Setliste finden sich Nummern aus beiden Jahrzehnten, Klassiker wie weniger bekannte Perlen der Vokalmusik, die die fünf Sänger ebenfalls beherrschen – modern, mitreißend und originell inszeniert, wie es den Popstars der deutschsprachigen A-Cappella-Szene eben gut zu Gesicht steht. sdo

Info: Freitag, 27. April, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Tickets für 27,30 oder 29,50 Euro unter Telefon 0621/33 67 333